Состояние пострадавшего в Чиатура шахтера является стабильно тяжелым

21.05.2018 10:53 Пострадавший в шахте Корохнали в Чиатура шахтер Александр Деканоидзе остается в Кутаисской центральной больнице.



По словам врачей, состояние пациента является стабильно тяжелым.



«Пациенту провели сложную операцию. К этому времени его сняли с аппарата искусственного дыхания и он продолжает лечение в реанимационном отделении», — заявила Первому каналу лечащий врач шахтера Ирма Месхи.



Инцидент в шахте Корохнали в Чиатура произошел на рассвете. По распространенной информации, на Александра Деканоидзе упал камень.















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