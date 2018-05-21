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Состояние пострадавшего в Чиатура шахтера является стабильно тяжелым
21.05.2018 10:53
Пострадавший в шахте Корохнали в Чиатура шахтер Александр Деканоидзе остается в Кутаисской центральной больнице.
По словам врачей, состояние пациента является стабильно тяжелым.
«Пациенту провели сложную операцию. К этому времени его сняли с аппарата искусственного дыхания и он продолжает лечение в реанимационном отделении», — заявила Первому каналу лечащий врач шахтера Ирма Месхи.
Инцидент в шахте Корохнали в Чиатура произошел на рассвете. По распространенной информации, на Александра Деканоидзе упал камень.
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