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Скандальное признание: На кого должны были свалить убийство десятимесячной Барбарэ Рафальянц


21.05.2018   11:13
Уже шесть лет и восемь месяцев, как мать Барбарэ Рафльянц ждет ответа, кто бросил десятимесячного младенца в квеври, полный воды. Дело Рафальянц много лет лежит на полке прокуратуры. Мать убитого младенца и сейчас уверена, что ребенка принесли в жертву политическим играм.

Через шесть лет с трагедии "Курьеру" стали известны скандальные детали. Бывший супруг прокурора Милены Митаишвили впервые рассказывает, как собиралось главное следственное ведомство использовать дело Барбарэ Рафальянц против оппозиции во время парламентских выборов 2016 года.

Ривера Бенделиани не скрывает свою личность, но дал интервью "Курьеру" с условием, что "Рустави 2" скроет его лицо.

Бенделиани рассказывает, что история фальсификации дела Рафальянц началась в кабинете главного прокурора. А его жене, как прокурору нашумевших дел, неофициально передали документацию, и поручили шить дело.

По его словам, дело гибели десятимесячного младенца прокурор Милена Митаишвили принесла домой, и рассказывала мужу, как они должны были предъявить обвинение тогдашнему мажоритарному кандидату Гурджаани от "Национального движения" Георгию Гвиниашвили.

По словам Бенделиани, согласно делу, прокуратура должна была оказать давление на мать младенца, которая указала бы на Георгия Гвиниашвили.

Из рассказа Риверы Бенделиани выясняется, что если бы мать Рафальянц отказалась от удовлетворения требования прокуратуры, тогда бы следственный орган угрожал ей, что ее посадят в тюрьму по обвинению в убийстве своей дочери.

Мать Рафальянц подтвердила, что правоохранители действительно требовали, чтобы она призналась в убийстве дочери.

По словам Бенделиани, он знает еще больше по делу Рафальянц, и поэтому требует, чтобы суд допросил его.

Милена Митаишвили не комментирует обвинения бывшего мужа. Она всего лишь отправила "Рустави 2" текстовое сообщение, где пишет, что она не являлась прокурором дела Рафальянц, и обвинения Риверы Бенделиани выдуманные.

Главная прокуратура Грузии подтвердила "Курьеру", что Милена Митаишвили действительно вела надзор за делом Рафальянц, но обвинение члена семьи прокурора, что она старалась использовать дело орудием политической борьбы, в ведомстве отрицают.

Между тем Георгий Гвиниашвили говорит, что уже шесть лет, как дело Барбарэ Рафальянц является табельным оружием в руках власти, и использует его для нейтрализации оппозиции.







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