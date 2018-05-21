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По данным Грузстата, в 2017 году безработица снизилась на 0,1%


21.05.2018   12:15
По информации Национальной службы статистики Грузии, в 2017 году безработица снизилась на 0,1% и составила 13,9%.

Как заявил на брифинге исполнительный директор Грузстата Гогита Тодрадзе, на протяжении последних 13-ти лет в 2017 году показатели самые низкие.

Вместе с тем, после 2009 года отмечается снижение безработицы.

Грузстат ввел изменение в статистическое исследование, соответственно, были пересмотрены статистические показатели прошлых лет.








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