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В Грузии увеличили соцпакет для младенцев из неимущих семей


21.05.2018   13:29
В Грузии улучшен подарочный пакет социального проекта "Добро пожаловать" для детей, рожденных в социально-незащищенных семьях, сообщается на официальной странице министерства юстиции в соцсети Facebook.

Проект "Добро пожаловать" начал работать в Грузии с 17 октября 2016 года по инициативе министра юстиции. В рамках проекта, социально-незащищенные семьи после рождения ребенка могут обратиться в любой филиал Дома юстиции и вместе со свидетельством о рождении получить подарочный набор, в который входит одежда и гигиенические средства.

Теперь к этим подаркам добавились и бесплатные ваучеры на детское питание и предметы ухода за ребенком. На 20 лари (восемь долларов) можно будет купить разные предметы, необходимые ребенку. Родителям также выдадут ваучер с 50% скидкой, с помощью которого они смогут приобрести разную продукцию за полцены.

Подарочный пакет улучшается в рамках меморандума, оформленного между минюстом и фармацевтической компанией Pharmadepot.

"Именно с учетом этих желаний родителей Дом юстиции вел переговоры с частными компаниями, добиться соответствующего соглашения удалось только с Pharmadepot. За это Pharmadepot действительно заслуживает благодарность как от нас, так и от имени детей и родителей. Надеюсь, что в будущем и другие компании проявят подобную социальную ответственность и сразу после рождения младенца зайдут в те семьи, которые больше всех нуждаются в такой поддержке", — заявила минист юстиции Цулукиани.

За время существования проекта подарочный набор получили более 4,1 тысячи семей. 68,35% бенефициаров программы были довольны подарком, 6,84% ответили, что пакет не нуждается в улучшении, а 24,81% участников проекта выразили желание добавить к набору детское питание и гигиенические средства.






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