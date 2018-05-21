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В Греции задержали группу грузин
21.05.2018 13:48
В Греции продолжается операция по задержанию организованной группы преступников, которые занимались грабежами.
Об этом сообщает Kathimerini.
Группа, которая состояла из грузин, занималась грабежами жилых домов в северных районах области Аттика в центральной Греции.
Как сообщает, операция по разоблачению и обезвреживанию группы еще продолжается.
На данный момент задержаны более десяти человек
Как сообщалось, в апреле во Франции и Греции прошла спецоперация Caucase Normandie, в рамках которой были задержаны четверо грузинских "воров в законе" и 34 члены грузинской криминальной группировки.
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