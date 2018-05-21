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Бурджанадзе.: В связи с фактами, произошедшими ночью 12 мая, в аппарат омбудсмена до сих пор никаких жалоб не поступало


21.05.2018   14:32
В связи с фактами, произошедшими ночью 12 мая, в аппарат омбудсмена до сих пор никаких жалоб не поступало, - об этом сообщил заместитель Народного защитника Грузии Георгий Бурджанадзе.

По его словам, на данный момент аппарат омбудсмена ожидает запрошенную информацию.

«К аппарату Народного защитника заявления не поступали. Были звонки, поступившие на горячую линию, которые мы изучали. До сих пор никакого официального заявления не поступало. На этом этапе мы изучаем информацию, распространившуюся в публичных источниках. Имеются в виду видеоматериалы и информация, распространенная конкретными лицами. Мы также запросили информацию в МВД и ожидаем материалов», - заявил Бурджанадзе.

12 мая на рассвете МВД Грузии провело спецоперацию в тбилисских клубах «Басиани» и «Галери». По информации ведомства, в результате произведенных следственных действий задержаны 8 лиц, обвиняемых в сбыте наркотических средств.






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