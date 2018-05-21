Большинство обсудит либерализацию наркополитики на закрытом заседании завтра

21.05.2018 14:53 Заседание парламентского большинства состоится завтра. В закрытом формате будут обсуждать либерализацию наркополитики.



Как заявил журналистам председатель парламентского комитета здравоохранения Акакий Зоидзе, обсуждение вопроса прошло сегодня и состоится и завтра.



По мнению депутата, на заседании большинства должен присутствовать председатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.



«У нас есть срок до 7 июня, когда должно состоятся заседание комитета по юридическим вопросам. Я считаю, что на заседании должен присутствовать Бидзина Иванишвили. Это одна из ключевых тем, которую партия, большинство, команда и исполнительная власть должны принять вместе, и в этом процессе должен участвовать Бидзина Иванишвили, который является председателем партии», — заявил Акакий Зоидзе.















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