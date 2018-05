С апреля 2018 года в Тбилиси стартовал музыкальный проект Sounds of Georgia

21.05.2018 16:44 Это новый музыкальный продукт для туристов, представляющий регулярные мини–концерты традиционной грузинской музыки в тихой обстановке старого города. Продолжительность мини-концертов составит 30 минут.



Наша цель, показать приехавшим в Грузию гостям, насколько интересно и богато грузинское музыкальное наследие. На начальном этапе "Звуки Грузии" будут исполняться на трех локациях. Это:



- City of Tunes- мини-концерт в Старом Тбилиси, с панорамным видом с террасы одной из гостиниц, откуда весь город виден как на ладони;

- Sing and Drink - мини-концерт в винном баре, и дегустация редкого грузинского вина;

- Homemade Music – мини-концерт в традиционном итальянском дворике, где туристы ознакомятся с неповторимым грузинским гостеприимством, и отведают блюда домашнего приготовления.



Проект носит социальный характер, поскольку в нем могут участвовать не только профессиональные исполнители, но и рядовые тбилисцы. Sounds of Georgia служит популяризации традиционной грузинской музыки, и развитию туризма и музыкальной индустрии. Руководитель проекта - основатель туристической компании "Лината" Нана Табидзе.



Со старта гостями проекта уже были более 200 туристов. В настоящем расписание концертов составлено до августа, но Sounds of Georgia продолжит функционирование до завершения туристического сезона.

















