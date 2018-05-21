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В 2017 году жертвами семейного насилия в Грузии стали 3 599 женщин и 497 мужчин - IDFI


21.05.2018   18:03
В 2017 году жертвами семейного насилия стали 3 599 женщин и 497 мужчин – сказано в статистических данных, опубликованных IDFI, касающихся преступлений, совершенных в 2013-2018 годы в семье. Согласно данным "Института развития свободы информации", с 2014 года число жертв семейного насилия, как среди мужчин, так и женщин, ежегодно увеличивается.

В частности, согласно статистике, в 2011 году жертвами насилия в семье стали 253 женщины и 32 мужчины; В 2012 году- 308 женщин и 27 мужчин; в 2013 году 220 женщин 20 мужчин; В 2014 году жертвами семейного насилия были 742 женщины и 87 мужчин. В 2015 году показатель жертв среди женщин достиг 2 301, а среди мужчин 337. В 2016 году жертвами насилия в стране были 2 585 женщин и 381 мужчин. А в 2017 году – 3 599 женщин и 497 мужчин.

Касательно лиц, совершивших семейное насилие, в 2011 году семейное насилие совершили 240 мужчин и 21 женщин. В 2012 году – 291 мужчины и 22 женщины. В 2013 году 207 мужчин и 18 женщин; В 2014 году 690 мужчин и 60 женщин. В 2015 году 2283 мужчин и 185 женщин. В 2016 году преступление, содержащее насилие в семье совершили 2 544 мужчины и 222 женщины; А в 2017 году этот показатель по отношению мужчин достиг 3492, а по отношению женщин - 393.







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