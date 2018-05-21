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25-летний грузинский эмигрант стал лучшим полицейским месяца Нью-Йорка


21.05.2018   18:04
25-летний грузинский эмигрант Георгий Эристави стал лучшим полицейским месяца в Нью-Йорке.

Интервью с молодым полицейским офицером опубликовало тбилисское издание Allnews.ge.

Как выяснилось, недавно Эристави принял участие в успешной полицейской операции и 14 мая был награжден статусом лучшего офицера департамента полиции Нью-Йорк за вклад, внесенный в борьбу с преступностью.

По данным издания, Георгий ежедневно работает над обеспечением безопасности и правопорядка в одном из районов Нью-Йорке с высоким уровнем криминала.

«Когда я узнал, что меня объявили лучшим офицером месяца, это, конечно же, вызвало у меня положительные эмоции, так как поощрение и признание обязательны в любой профессии, особенно для полицейских», — сказал Эристави в интервью.

Георгий Эристави родился и вырос в Грузии. В 2009 году он подростком вместе с семьей уехал из Тбилиси в Нью-Йорк, где закончил школу. По его словам, после переезда привыкнуть к новой обстановке было нелегко. Подростку помог футбол. «В штате Нью- Джерси я играл за школьную команду и первый вкус победы почувствовал именно там. Тогда впервые за время существования школа стала чемпионом штата! Это было большое достижение для школы и было отмечено с большой радостью», — рассказывает Георгий.

Чтобы продолжить учебу, Георгий переехал из Нью-Джерси на Манхэттен. После окончания колледжа поступил в Нью-Йоркскую академию полиции. Также Эристави учится в школе уголовного права, где изучает криминалистику и психологию.

«Сейчас я офицер в департаменте полиции Нью-Йорка. В будущем хочу стать детективом и паралелльно продолжить учебу в университете по направлению международной безопасности и политических наук», — говорит Эристави.

Георгий также сообщил, что из-за напряженного графика работы и учебы редко приезжает в Грузию, но в будущем все же планирует сюда вернуться.

"Новости-Грузия"





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