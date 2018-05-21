Грузинское землячество во Франции 26 мая передаст Национальному музею чоху Какуцы Чолокашвили

21.05.2018 19:39 Комитет правления грузинского землячества во Франции торжественно передаст Национальному музею Грузии чоху Кайхосро (Какуцы) Чолокашвили. Церемония состоится 26 мая 2018 года, в день независимости Грузии.



На мероприятии будут присутствовать внук генерала Георгия Квинитадзе (глава Генштаба вооруженных сил Грузии в 1918-1921 годах) и директор Национального музея Давид Лорткипанидзе.



Как заявили Первому каналу в Национальном музее, чоху полковника Кайхосро (Какуцы) Чолокашвили (главы восстания 1924 года), которая находится в собственности комитета правления грузинского землячества во Франции, внук генерала Георгия Квинитадзе передаст Национальному музею Грузии специально в связи со 100-летним юбилеем Грузинской Демократической Республики.

















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