|
Грузинское землячество во Франции 26 мая передаст Национальному музею чоху Какуцы Чолокашвили
21.05.2018 19:39
Комитет правления грузинского землячества во Франции торжественно передаст Национальному музею Грузии чоху Кайхосро (Какуцы) Чолокашвили. Церемония состоится 26 мая 2018 года, в день независимости Грузии.
На мероприятии будут присутствовать внук генерала Георгия Квинитадзе (глава Генштаба вооруженных сил Грузии в 1918-1921 годах) и директор Национального музея Давид Лорткипанидзе.
Как заявили Первому каналу в Национальном музее, чоху полковника Кайхосро (Какуцы) Чолокашвили (главы восстания 1924 года), которая находится в собственности комитета правления грузинского землячества во Франции, внук генерала Георгия Квинитадзе передаст Национальному музею Грузии специально в связи со 100-летним юбилеем Грузинской Демократической Республики.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна