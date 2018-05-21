Заза Надирадзе завоевал серебряную медаль на Кубке мира по гребле на байдарках и каноэ

21.05.2018 20:56 В венгерском городе Сегеде проходит Кубок мира по гребле на байдарках и каноэ. Грузию на турнире представляют два спортсмена – Заза Надирадзе и Мурман Малания.



В финале спринта на дистанции 200 метров участвовали оба грузина. Заза Надирадзе завоевал призовое место. До золотой медали ему не хватило совсем немного.



Первое место досталось литовцу Вадиму Коробову, от которого Надирадзе отстал лишь на 0.078 секунды, получив таким образом серебро. Замкнул тройку лидеров еще один представитель Литвы Генрикас Жустаутас. Мурман Малания занял 8-ое место.















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