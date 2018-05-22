Вратарь донецкого ФК Олимпик поменял гражданство будет играть за сборную Грузии

22.05.2018 12:49 После завершения сезона в УПЛ, отпуск для капитана донецкого "Олимпика" Заур Махарадзе пока что не начался. Он выедет в расположение сборной Грузии. Об этом сообщает официальный сайт команды.



"Не так давно голкипер сменил гражданство, получил паспорт гражданина Грузии, где родился и вырос его отец, а теперь обратил на себя внимание тренерского штаба национальной сборной этой страны.



В офис "Олимпика" пришло официальное письмо из Федерации футбола Грузии. Махарадзе вызван на ближайший сбор национальной сборной, в ходе которого грузины проведут два товарищеских матча - против Мальты (1 июня) и Люксембурга (5 июня)", - уточнили в пресс-службе клуба.



Напомним, в текущем сезоне Заур Махарадзе сыграл в 26-ти матчах, пропустил 33 гола и провел девять "сухих" поединков. А "Олимпик" финишировал в чемпионате Украины на 9 месте.















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