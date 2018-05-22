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Дзюдоисты вынесли из кабинета главы федерации его стул и заблокировали (+видео)


22.05.2018   13:08
Дзюдоисты вынесли из кабинета Давида Кевхишвили его стул и заблокировали дверь в рабочее помещение. Об этом сообщает журналист Первого канала.

Спортсмены высказывают недоверие специальной комиссии, которая была создана для изучения ситуации в Федерации дзюдо Грузии.

Они заявляют, что не возобновят тренировки, пока Давид Кевхишвили не покинет пост.

Возде Федерации дзюдо Грузии проходит акция протеста членов Национальной сборной дзюдо, которые требуют отставки президента федерации Давида Кевхишвили.

По существующей информации, Кевхишвили в данный момент не находится в здании федерации.








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