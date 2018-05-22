Футболист Виталий Дараселия награжден Орденом Чести посмертно

22.05.2018 13:44 Бывший футболист тбилисского "Динамо", сборных Грузии и СССР Виталий Дараселия посмертно награжден Орденом Чести-одной из высших государственных наград Грузии. Об этом сообщила 22 мая пресс-служба президента страны Георгия Маргвелашвили. На церемонии вручения Ордена членам семьи Дараселия, прошедшей во вторник в Федерации футбола Грузии (ФФГ),



Маргвелашвили сказал, что этой награды В. Дараселия удостоен за "неоценимый вклад в развитие грузинского футбола, за высокий профессионализм и большие успехи на международной арене".



"Виталий Дараселия как футболист и как человек пользовался особой любовью, он и его партнеры в тбилисском "Динамо" того времени доставляли радость миллионам поклонников футбола",-отметил президент на церемонии.



В свою очередь президент ФФГ, известный в недавнем прошлом футболист Леван Кобиашвили заявил на церемонии, что "имя Виталия Дараселия навсегда вошло в историю футбола". Проживающая в Тбилиси дочь Виталия Дараселия Кристина Дараселия заявила на церемонии, что "очень рада тому такой высокой оценке памяти отца". "Прошло почти 36 лет со дня трагической смерти моего отца, очень приятно, что его по-прежнему помнят и любят",- сказала Кристина, которой президент Грузии передал Орден Чести, присужденный посмертно Виталию Дараселия.



На церемонии присутствовали ветераны грузинского футбола, в их числе экс-капитан тбилисского "Динамо" и сборной СССР Александр Чивадзе, знаменитый форвард динамовской команды и сборной СССР Владимир Гуцаев,а также проживающий в Тбилиси Виталий Дараселия-сын погибшего футболиста.



Виталий Кухинович Дараселия родился в 1957 году в г. Очамчире, в составе местного клуба "Амирани" играл в высшей лиге чемпионата Грузии. С января 1975 года по ноябрь 1982 года играл за тбилисское "Динамо", был чемпионом СССР(1978), Обладателем Кубка СССР (1976 и 1979), победителем Кубка Кубков Европы 1981- в финальном матче 13 мая 1981 года в Дюссельдорфе именно Дараселия забил на 87-ой минуте решающий гол в ворота "Карл Цейс"(ГДР), принеся победу тбилисскому "Динамо"(2:1). В составе сборной Грузии Дараселия завоевал серебряные медали Спартакиады СССР 1979 года, в юношеской сборной СССР в 1976 году стал чемпионом Европы, а в 1980-ом году в составе молодежной сборной СССР стал чемпионом Европы. В 1982 году вместе с тремя другими футболистами тбилисского "Динамо" (Александр Чивадзе, Тенгиз Шенгелия и Рамаз Шенгелия) играл за сборную СССР на ЧМ в Испании. Виталий погиб в автоаварии, происшедшей в декабре 1982 года на одном из горных участков трассы около города Зестафони.

















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