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Машинистам метрополитена запрещено бастовать в рабочие часы
22.05.2018 14:25
Мэрия через суд на неопределенный срок запретила машинистам метрополитена бастовать в рабочие часы. Вчера Городской суд Тбилиси принял решение в связи с этим. Информацию об этом распространил Центр преподавания и мониторинга прав человека.
Суд принял данное решение после обращения транспортной компании, где представители муниципалитета указывали на то, что забастовка машинистов была незаконной. Занятые в метро должны были прибегнуть к радикальной форме протеста 3 июня, поскольку именно в это время истекал срок, предусмотренный предыдущим судебным предписанием.
Напомним, что сегодня машинисты метрополитена вместе с гражданским сектором планируют провести акцию у метро Руставели. Вечером в 19:00 часов состоится акция машинистов, Центра преподавания и мониторинга прав человека (EMC),"Сети солидарности - центра трудящихся" и "Аудитории 115".
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