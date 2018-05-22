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Джавахадзе: Следственные действия в клубе "Басиани" скоро завершатся


22.05.2018   15:08
По словам заместителя министра внутренних дел Нино Джавахадзе, следственные действия в клубе «Басиани» продолжаются, после окончания которых будет принято соответствующее решение.

Что касается кафе «Галерея», то как отметила Джавахадзе, следственные действия завершены, объект распечатан и передан его законому владельцу.

«В клубе «Басиани» все еще продолжаются следственные мероприятия, когда они завершатся, будет принято соответствующее решение. Связывать следственный процесс с политикой, думаю, неуместно и неправильно. Следственные мероприятия вскоре завершатся», — заявила Нино Джавахадзе.кис






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