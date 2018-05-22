Джавахадзе: Следственные действия в клубе "Басиани" скоро завершатся

22.05.2018 15:08 По словам заместителя министра внутренних дел Нино Джавахадзе, следственные действия в клубе «Басиани» продолжаются, после окончания которых будет принято соответствующее решение.



Что касается кафе «Галерея», то как отметила Джавахадзе, следственные действия завершены, объект распечатан и передан его законому владельцу.



«В клубе «Басиани» все еще продолжаются следственные мероприятия, когда они завершатся, будет принято соответствующее решение. Связывать следственный процесс с политикой, думаю, неуместно и неправильно. Следственные мероприятия вскоре завершатся», — заявила Нино Джавахадзе.кис















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