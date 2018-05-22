Грузинский сумоист претендует на победу в Летнем турнире Нацу басё

22.05.2018 17:26 Грузинский сумоист Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин Цуёси, продолжает успешно выступать на Летнем турнире — Нацу басё.



Грузинский сумоист начал выступать на Нацу басё в ранге сэкивакэ и стремится одержать минимум десять побед, чтобы заслужить ранг озэки.



Титул сэкивакэ в сумо является третьим после йокодзуна и озэки.



Сегодня, в 10-й день турнира по сумо Нацу басё Тотиносин противостоял четвертому маегашира Чиотариу и заслужил очередную победу.

Поединок завершился почти сразу же — Леван Горгадзе мгновенно осуществил захват правой руки противника, схватив его за пояс вытолкнул с площадки. Чиотариу пытался остаться в пределах «дохио» (круга), Тотиносин без проблем выключил соперника приемом «иорикири».



Горгадзе завершил предыдущий турнир Хару басё с 10 победами и 5 поражениями. Если он зафиксирует аналогичный результат на Нацу басё, то получит шанс завоевать титул озэки. Если же грузин одержит 11 побед, то продвинется на ступень в банзуке.



27 января 2018 года Леван Горгадзе досрочно выиграл турнир на Кубок императора, став третьим европейцем за всю историю профессионального сумо, которому удавалось это сделать.















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