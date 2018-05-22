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АМЮГ представила в Страсбург мнение по делу «Рустави 2»


22.05.2018   17:40
Ассоциация молодых юристов Грузии представила в Европейском суде мнение судебного друга по делу "ООО вещательная компания "Рустави 2" и другие против Грузии".

Европейский суд удовлетворил только просьбу народного защитника Грузии и АМЮГ в связи с включением в статусе судебного друга по делу "Рустави 2", а остальным шести организациям отказал.

По заявлению АМЮГ, суд пояснил, что АМЮГ не должна была представлять мнения в связи с фактическими обстоятельствами дела, и существенной стороной тяжбы.

"В письменных мнениях, отправленных в Европейский суд, АМЮГ излагает решения Верховного суда Грузии в связи со статьями 85 и 89 Гражданского кодекса (срок изменения сделки по принуждению), а также международные стандарты и законодательство Грузии по отношению принципа распределения дел"- заявила АМЮГ.

В апреле Минюст заявил, что после того, как министерство получит из страсбургского суда позицию омбудсмена и АМЮГ, у правительства Грузии будет возможность зафиксировать свою позицию по вопросам, представленным судебным другом.

По их же сообщению, 28 марта правительство Грузии представило Страсбургскому суду свою позицию по делу "Рустави 2".

Страсбургский Европейский суд по правам человека 3 марта 2017 года приостановил исполнение решения, вынесенного Верховным судом по делу "Рустави 2". Днем ранее, 2 марта большая палата Верховного суда Грузии присвоила 100% телекомпании "Рустави 2" Кибару Халваши.








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