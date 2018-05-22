В Тбилиси состоится EuroDIG 2018

22.05.2018 18:18 4-6 июня в гостинице "Румс" состоится форум, организованный Министерством экономики и устойчивого развития Грузии, и в нем примут участие более 400 гостей из стран Европы, и европейских структур.



Среди гостей мероприятия будут Еврокомиссар по цифровой экономике и общественным вопросам Мария Габриель, член парламента Европы (бывший министр цифровки Республики Польши) Михал Бон, генеральный директор Ассоциации операторов телекоммуникационных сетей Европы (ETNO) Лис Фур, вице-президент интернет сообщества (ISOC) Рауль Ечебериа, и другие представители высокого уровня.



По информации Министерства экономики и устойчивого развития, проведение в Тбилиси интернет форума такого масштаба и значения было обусловлено тем фактом, что в Грузии интернет-управление интенсивно развивается в правильном направлении, а интернет открытый и защищенный.



В ведомстве заявляют, что интернет форум такого ранга и значения впервые проводится в Грузии. А также это первый случай, когда форум проводится в стране "Восточного партнерства", и второй случай, когда в стране не члене ЕС.



В форуме примут участие разные заинтересованные стороны, как из правительственного, так и частного, академического, и неправительственного сектора. В то же время в работе форумов активно включены международные организации и молодежь, они совместно рассмотрят актуальные вопросы развития интернета, обсудят вызовы, существующие в данной сфере. У участников форума будет возможность установить новые контакты, и приобрести новый опыт.



В то же время основному мероприятию предшествует диалог молодого поколения о вопросах интернет управления (YOUthDIG), который состоится 2-4 июня в Агентстве инноваций и технологий Грузии. На мероприятии обсудят основные вопросы интернет управления, а также у них будет возможность встретится с грузинскими стартапами, основанными в Агентстве инноваций и технологий Грузии.



Европейский диалог по вопросам интернет управления – платформа EuroDIG была создана в 2008 году представителями нескольких организаций, правительства, и экспертов. Заключительной фазой годичной работы EuroDIG являются "посылы" и предложения EuroDIG, которые будут представлены "Форуму интернет правления" ООН (IGF).



EuroDIG ежегодно проводится в разных странах Европы, и в рамках Европы является самой масштабной, открытой, и многосторонней европейской платформой для обмена мнениями и лучшим опытом о том, как надо управлять интернетом.

















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