Грузинский анимационный фильм «Джино» стал обладателем гран-при ICFF

22.05.2018 18:34 Грузинский анимационный фильм «Джино» стал обладателем гран-при на фестивале анимационных фильмов ICFF.



Информацию распространил режиссер фильма Дато Кикнавелидзе на своей странице в социальной сети «Фейсбук».



ICFF является одним из самых масштабных фестивалей анимационных фильмов в Азии.



«Джино» — первая грузинская 3D анимация, которая была создана при содействии Национального киноцентра.



Она рассказывает о приключениях жабы Джино и ее соседей, который из-за строительства вокруг озера вынуждены забыть о разных взглядах и вместе бороться за общее дело – спасения дома.















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