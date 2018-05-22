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Грузинский анимационный фильм «Джино» стал обладателем гран-при ICFF
22.05.2018 18:34
Грузинский анимационный фильм «Джино» стал обладателем гран-при на фестивале анимационных фильмов ICFF.
Информацию распространил режиссер фильма Дато Кикнавелидзе на своей странице в социальной сети «Фейсбук».
ICFF является одним из самых масштабных фестивалей анимационных фильмов в Азии.
«Джино» — первая грузинская 3D анимация, которая была создана при содействии Национального киноцентра.
Она рассказывает о приключениях жабы Джино и ее соседей, который из-за строительства вокруг озера вынуждены забыть о разных взглядах и вместе бороться за общее дело – спасения дома.
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