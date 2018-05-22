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В Национальном музее Грузии состоялась презентация веб-страницы еврейских коллекций и прошла выставка


22.05.2018   19:10
В Национальном музее Грузии состоялась презентация веб — страницы еврейских коллекций и прошла выставка.

На веб — странице представлены этнографические, религиозные и ритуальные вещи, ручные поделки, рукописи, одежда, вязаные вещи, аксессуары, а также изобразительные и графические работы.

Музейная коллекция отображающая еврейскую культуру и быт в Грузии была собрана на основе региональных научно-этнографических экспедиций.

Мероприятие проходило в рамках фестиваля Национального музея, который был посвящен 100-летию Демократической Республики Грузии.






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