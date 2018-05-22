4% выпускников грузинских школ не смогли сдать выпускной экзамен по истории

22.05.2018 19:24 Ученики 12-ых классов сегодня сдавали экзамен по истории. По информации Национального центра экзаменов, более 96% смогли успешно преодолеть порог.



Выпускники школ вчера сдавали экзамен по иностранному языку. Провалили экзамен 11%.



На экзамене по грузинскому языку и литературе, который прошел 21 мая, успешно преодолели порог 97% учеников.



Экзамены для 12-классников начались 20 мая. 23 мая они будут сдавать математику и физику, а 24 мая – химию.















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