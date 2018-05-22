В Тбилиси на день независимости доставят чоху Какуцы Чолокашвили

22.05.2018 21:05 В Тбилиси на день независимости привезут из Франции чоху (традиционный грузинский костюм), которую носил национальный герой Грузии Какуца Чолокашвили, возглавивший антисоветское восстание 1924 года.



Чоху, которая принадлежала герою, Комитет правления грузинского землячества во Франции передаст Национальному музею Грузии.



Церемония состоится 26 мая, в день независимости Грузии. На мероприятии будут присутствовать внук генерала Георгия Квинитадзе (командующий армией Демократической Республики Грузия в 1918-1921 годах) и директор Национального музея Давид Лорткипанидзе.



Чоха полковника Кайхосро (Какуцы) Чолокашвили до этого времени находилась в собственности комитета правления грузинского землячества во Франции.



Подарок музею грузинское землячество решило сделать в связи со 100-летним юбилеем Грузинской Демократической Республики, который отмечается в этом году.





Прах Какуцы Чолокашвили был перенесён из Франции в Грузию и 23 ноября 2005 года перезахоронен на Мтацминдском пантеоне. Портрет Какуцы Чолокашвили изображен на банкноте Грузии номиналом 200 лари. Кроме того, в честь героя в Тбилиси названа улица в районе Ваке.















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