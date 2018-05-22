|
Жителей Днепра приглашают отметить 100-летие независимости Грузии
22.05.2018 21:07
Грузинская община Днепра вековой юбилей независимости своей родины будет отмечать в комплексе «Лавина», куда и зовет всех на праздник.
Празднование 100-летия независимости Грузии будет проходить два дня, 26 и 27 мая, начиная с 10 утра. А торжественное открытие фестиваля грузинской культуры состоится 26 мая в 17 часов.
- Пятый год подряд мы проводим такой праздник, - сказал президент ОО «Картули сули – Грузинская душа» Георгий Адамадзе. – Ждем в гости всех жителей Днепра и представителей всех общин и конфессий города. В прошлом году участниками фестиваля стали более 500 человек, а гостями – полторы тысячи.
Режиссер мероприятия Татьяна Барамидзе рассказала, что на празднике будет много грузинских танцев и песен. Выступать будут как коллективы из Днепра (например, актеры театра Шевченко с украинскими народными танцами и песнями), так и грузинские исполнители – ансамбль «Риони», Амиран Балкладзе, а специально из Грузии приедет группа «Бани». А еще сюрпризы готовят почетные гости праздника, представители армянской, еврейской и других общин Днепра. Конечно, на фестивале будут потчевать блюдами грузинской кухни, а по изготовлению хинкали, чебуреков, люля-кебаб проведут увлекательнейшие мастер-классы.
Вице-президент партнера этого праздника Международного благотворительного фонда «Солидарность» Яна Иванилова добавила, что на фестивале будет интересно не только взрослым, но и детям. Их ждет целый ряд развлечений и конкурсы по рисованию, лепке, танцам.
Вход на праздник для детей до 12 лет и членов грузинской общины – бесплатный, для остальных билет стоит 70 гривен.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна