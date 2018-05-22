Жителей Днепра приглашают отметить 100-летие независимости Грузии

22.05.2018 21:07 Грузинская община Днепра вековой юбилей независимости своей родины будет отмечать в комплексе «Лавина», куда и зовет всех на праздник.



Празднование 100-летия независимости Грузии будет проходить два дня, 26 и 27 мая, начиная с 10 утра. А торжественное открытие фестиваля грузинской культуры состоится 26 мая в 17 часов.



- Пятый год подряд мы проводим такой праздник, - сказал президент ОО «Картули сули – Грузинская душа» Георгий Адамадзе. – Ждем в гости всех жителей Днепра и представителей всех общин и конфессий города. В прошлом году участниками фестиваля стали более 500 человек, а гостями – полторы тысячи.



Режиссер мероприятия Татьяна Барамидзе рассказала, что на празднике будет много грузинских танцев и песен. Выступать будут как коллективы из Днепра (например, актеры театра Шевченко с украинскими народными танцами и песнями), так и грузинские исполнители – ансамбль «Риони», Амиран Балкладзе, а специально из Грузии приедет группа «Бани». А еще сюрпризы готовят почетные гости праздника, представители армянской, еврейской и других общин Днепра. Конечно, на фестивале будут потчевать блюдами грузинской кухни, а по изготовлению хинкали, чебуреков, люля-кебаб проведут увлекательнейшие мастер-классы.



Вице-президент партнера этого праздника Международного благотворительного фонда «Солидарность» Яна Иванилова добавила, что на фестивале будет интересно не только взрослым, но и детям. Их ждет целый ряд развлечений и конкурсы по рисованию, лепке, танцам.



Вход на праздник для детей до 12 лет и членов грузинской общины – бесплатный, для остальных билет стоит 70 гривен.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

