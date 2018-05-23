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В Батуми 3 июня откроют летний туристический сезон


23.05.2018   11:05
В Батуми 3 июня в праздничной обстановке откроют новый летний туристический сезон. Мероприятие пройдет под девизом «Лето начинается здесь», — сообщает телекомпания «Имеди».

Праздник начнется в полдень на Бульваре, возле «Алфавитной башни» и продолжится до 3 часов ночи.

Весь день для гостей будут играть грузинские и иностранные ди-джеи „Chiki“, Лаша Гурули, Габуния, bedford falls, Groove Phoenix, Vako T.

Вечером программу продолжит карнавальное шоу — латиноамериканские и бразильские танцы, которые представит танцевальная труппа „Friedrichstadt Ballett”.

На пляже будут открыты кафе и бары, которые в этот день предложат меню по специальной цене.

На Бульваре и на пляже планируется шоу воздушных змеев, пляжный волейбол, дневной цветной фейерверк, игры для детей и огненное шоу. Посещение всех спортивно-развлекательных мероприятий – свободное. Завершится фестиваль грандиозным фейерверком.






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