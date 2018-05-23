Цукерберг извинился перед Европарламентом за утечку персональных данных пользователей Facebook

23.05.2018 12:43 Основатель и глава социальной сети Facebook Марк Цукерберг извинился за утечку данных о пользователях на встрече с главами фракций в Европейском парламенте. Цукерберг признал, что не смог своевременно оценить опасность неправомерного использования персональных данных.



«Это была ошибка, и я извиняюсь за это», — заявил Цукерберг.



В то же время Марк Цукерберг убедил европейских депутатов, что его компания примет меры для предотвращения внешнего вмешательства как в национальные выборы в Европе, так и в Европарламент, как это имело место во время выборов в США в 2016 году.



Марк Цукерберг назвал население Европы самой большой и важной частью мирового сообщества. По его словам, 8 миллионов европейских компаний бесплатно пользуются Facebook в своих коммерческих целях.



Отвечая на вопросы депутатов Европарламента, Цукерберг отверг обвинения в монополизации компанией Facebook рынка социальных сетей.



«На мой взгляд, у нас ежедневно появляются новые конкуренты», — утверждает Цукерберг.



Дело, в связи с которым Марку Цукербергу пришлось давать разъяснения в Европарламенте, связано со скандалом вокруг британской компании Cambridge, Analitica, которую обвиняют в злоупотреблении персональными данными миллионов пользователей Facbook, в том числе граждан ЕС.



По этому делу раннее Цукерберг уже дал показания Конгрессу США.















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