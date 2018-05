«Откройте двери» — опечатанный полицией клуб Bassiani проведет акцию в Тбилиси

23.05.2018 12:57 Популярный ночной клуб Bassiani, который уже вторую неделю остается закрытым после полицейского рейда, анонсировал масштабную протестную акцию в центре Тбилиси.



В ночь на 12 мая в тбилисских клубах Bassiani и Café Gallery прошли обыски в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков. С того самого дня оба заведения были опечатаны полицией «для проведения следственных мероприятий». 22 мая Café Gallery возобновил работу. В Bassiani, между тем, отмечают, что, если они не смогут возобновить работу до 1 июня, то из-за понесенных финансовых убытков клуб может закрыться насовсем.



Основатели Bassiani уверены, что действия МВД – это целенаправленный удар по тбилисской клубной сцене. В знак протеста 27 мая Bassiani решил провести масштабную акцию на площади Европы. Танцевальный митинг, к которому присоединились более двух десятков клубов и баров Тбилиси, начнется в 18:00.

Главное требование участников митинга — открытие Bassiani.



«Наши двери всегда были открыты для тысяч людей, которые борются за свободу и равенство. Затерроризированный и опечатанный, сегодня Bassiani является политическим заложником. Вместе с другими клубами мы оказались главной целью удара системы. Более месяца продолжался шантаж, целенаправленные нападки…», — говорится в сообщении на фейсбук-странице акции.



Организаторы отметили, что именно они первыми забили тревогу и рассказали о наркотиках, которые неоднократно становились причиной интоксикации и трагической гибели нескольких посетителей клубов. Между тем, происхождение этого вещества все еще не установлено.



Кроме того, в Bassiani напомнили о том, что с самого дня основания в октябре 2014 года, клуб поддерживает различные гражданские движения и общественные инициативы.

«Со дня своего основания наша сфера поддерживала гражданские движения, которые борются за социальные изменения, борются с процессом эмансипации угнетенных групп. Именно поэтому в «черную пятницу», 12 мая, полицейский террор был направлен не только против клубного пространства, но и против всех людей и групп, кто борется с неравенством», — сказано в обращении.



Организаторы также сообщили, что 27 мая является для них «символической датой», поскольку в этот день до 70-ти берлинских ночных клубов намерены устроить акцию-рейв в знак протеста против шествия правопопулистской немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).



27 мая АдГ собирается провести в центре Берлина марш вместе с антиммигрантским движением ПЕГИДА. В АдГ заявляют, что это станет «днем расплаты за безответственную политику» канцлера Ангелы Меркель.



Чтобы выступить против «расистской, националистической, антифеминистской и гомофобной повестки» АдГ, берлинские клубы, а также различные организации решили создать платформу «Остановим ненависть».



«Присоединяйтесь к нам, у нас своя борьба. Чтобы отстоять BASSIANI/HOROOM, мы собираемся там, где берет свое начало наша идея — на площади Европы», — заявляют организаторы тбилисской рейв-акции.



Акция 27 пройдет под слоганом «Мы танцуем вместе, мы сражаемся вместе» (We Dance Together, We Fight Together). Именно под этим лозунгом несколько тысяч молодых людей объединились сразу после полицейских рейдов 12 мая. Митинг, который возглавляло «Движение белого шума», выступающие за легализацию наркотиков, продолжался два дня и собрал около пяти тысяч человек.



Вечером 13 мая к митингующим возле здания парламента на проспекте Руставели приехал глава МВД Грузии Георгий Гахария. Он извинился перед собравшимися за действия полиции, которые принесли им неудобства и пообещал, что в правительстве вскоре завершат работу над разработкой более либеральной наркополитики. После этого участники акции разошлись. В настоящее время официальная позиция МВД состоит в том, что полиция имела право проводить обыски в клубах. Персональные претензии тех, кто пострадал от действий полиции, рассматривает и оформляет офис Народного защитника Грузии.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ