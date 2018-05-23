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HRW призывает мировых лидеров бойкотировать матч открытия Чемпионата мира по футболу в Москве


23.05.2018   13:12
Правозащитная организация Human Rights Watch призывает мировых лидеров бойкотировать матч открытия Чемпионата мира по футболу в Москве, если президент России Владимир Путин не сделает определенных шагов в защиту гражданских сирийцев.

Об этом заявил исполнительный директор организации Кеннет Рот.

Россия, которая впервые в текущем году принимает Чемпионат мира, является одним из ключевых союзников президента Сирии Башара Аль-Асада в гражданской войне, идущей на протяжении семи лет. Размещенная в Нью-Йорке правозащитная организация заявляет, что ответственность за мучения сирийских гражданских лиц возлагается на Москву.

"Мировые лидеры должны послать сигнал президенту Путину, что пока он не изменит свою политику, и не сделает шагов, чтобы покончить в Сирии c жестокостью российских и сирийских военных, они не сядут в VIP-ложу на игре открытия"- заявил Кеннет Рот.

По его же словам, принимая Чемпионат мира, Россия хочет заслужить уважение, и привлечь на свою сторону мнение мирового сообщества.

Напомним, что Россия проведет Кубок мира в 11 городах по всей стране, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Чемпионат мира начнется 14 июня.







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