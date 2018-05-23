Нона Цоцория: Страсбургский суд стоит перед большим вызовом, поскольку дело чрезвычайно комплексное и сложное

23.05.2018 13:35 Страсбургский суд стоит перед большим вызовом, поскольку дело чрезвычайно комплексное, и сложное – заявила бывший судья Европейского суда по правам человека из Грузии Нона Цоцория, присутствующая в статусе гостя на сегодняшнем слушании в Страсбургском суде по делу августовской войны.



"Сегодняшний день действительно исторический не только для Грузии, но и для Европы, и суда. Суд стоит перед большим вызовом, поскольку дело чрезвычайно комплексное, и сложное. Я уверена, что суд справится с этим вызовом также достойно, как с другими вызовами, перед которыми стоял"- заявила Нона Цоцория.



Напомним, что сегодня в Европейском суде проводится последнее устное слушание по делу "Грузия против России (II)".















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