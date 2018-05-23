В Тбилиси пройдет акция в поддержку Сенцова

23.05.2018 13:49 25 мая в Тбилиси запланирована акция гражданской поддержки Олега Сенцова. Украинский режиссер, осужденный в России, отбывает срок в колонии Лабытнанги, Ямало-Ненецкого автономного округа. Четыре года назад ему присудили 20 лет заключения. Весной 2014 года, после аннексии Крыма Российской Федерации, Сенцова задержали российские правоохранительные органы на полуострове по подозрению в терроризме. Режиссер своей вины не признал до сих пор.



Организаторы акции протеста в Тбилиси планируют два мероприятия 25 мая #FreeSentsov и 1 июня #SaveOlegSentsov. Последняя пройдет одновременно в нескольких городах в тридцати странах мира.



Организаторы тбилисского мероприятия рассказали СОВЕ, что они считают важным выразить поддержку “украинскому народу и узникам совести, содержащимся в российском плену”.



“Мы надеемся своей акцией рассказать историю Олега Сенцова тем, кто про нее еще не слышал. Это гости Тбилиси, туристы, которых здесь много и жители грузинской столицы. На второй акции протеста планируется обращение к странам “Большой Семерки” и правительству Грузии с требованием оказать максимальное международное давление на Россию. Мы знаем, что есть сотни групп и тысячи небезразличных людей, которые могут присоединится в нашей инициативе. Мы надеемся что правозащитные организации, а так же люди, считающие себя частью киноиндустрии, театра и сферы культуры приобщатся к акции», – заявляют организаторы в беседе с СОВОЙ.



СОВА











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