Дзюдоисты планируют провести акцию протеста у администрации правительства

23.05.2018 14:39 Дзюдоисты анонсировали акцию протеста у задания администрации правительства Грузии сегодня в 17:00. Как сообщил журналистам капитан сборной по дзюдо Варлам Липартелиани, протест бастующих спортсменов будет продолжаться до тех пор, пока президент федерации Давид Кевхишвили не уйдет с занимаемой должности.



Напомним, более двух недель часть дзюдоистов требует отставки президента федерации Давида Кевхишвили.



По заявлению спортсменов, он не справляется с существующими в федерации проблемами, кроме того, вызывают вопросы те кадровые решения, которые провел непосредственно президент федерации. Давид Кевхишвили же не намерен уходить с занимаемого поста.

















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