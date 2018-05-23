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Дзюдоисты планируют провести акцию протеста у администрации правительства
23.05.2018 14:39
Дзюдоисты анонсировали акцию протеста у задания администрации правительства Грузии сегодня в 17:00. Как сообщил журналистам капитан сборной по дзюдо Варлам Липартелиани, протест бастующих спортсменов будет продолжаться до тех пор, пока президент федерации Давид Кевхишвили не уйдет с занимаемой должности.
Напомним, более двух недель часть дзюдоистов требует отставки президента федерации Давида Кевхишвили.
По заявлению спортсменов, он не справляется с существующими в федерации проблемами, кроме того, вызывают вопросы те кадровые решения, которые провел непосредственно президент федерации. Давид Кевхишвили же не намерен уходить с занимаемого поста.
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