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Клуб "Басиани" открылся
23.05.2018 17:08
Основатели «Басиани»вошли на территорию клуба вместе с юристом и одним из руководителей криминальной полиции. Пока неизвестно, когда будут проведены запланированные мероприятия. Основатели клуба говорят, что у них нет информации о деталях.
Один из основателей «Басиани» Тато Гетия оценивает факт открытия заведения положительно, так как оно стояло перерез угрозой полного закрытия.
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