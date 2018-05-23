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Клуб "Басиани" открылся


23.05.2018   17:08
Основатели «Басиани»вошли на территорию клуба вместе с юристом и одним из руководителей криминальной полиции. Пока неизвестно, когда будут проведены запланированные мероприятия. Основатели клуба говорят, что у них нет информации о деталях.

Один из основателей «Басиани» Тато Гетия оценивает факт открытия заведения положительно, так как оно стояло перерез угрозой полного закрытия.






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