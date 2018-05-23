Клуб "Басиани" открылся

23.05.2018 17:08 Основатели «Басиани»вошли на территорию клуба вместе с юристом и одним из руководителей криминальной полиции. Пока неизвестно, когда будут проведены запланированные мероприятия. Основатели клуба говорят, что у них нет информации о деталях.



Один из основателей «Басиани» Тато Гетия оценивает факт открытия заведения положительно, так как оно стояло перерез угрозой полного закрытия.















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