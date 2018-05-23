Йерун Аккерманс: Мы продолжим бороться за правду ради всех жертв, погибших в центре Гори 12 августа 2008 года

23.05.2018 19:52 Голландский журналист Йерун Аккерманс, выживший при обстреле ракетой «Искандер» центра Гори в августе 2008 года, принял участие в сегодняшнем заседании Европейского суда по правам человека в Страсбурге, где прошли заключительные устные слушания по делу «Грузия против России» (дело II).



Именно его оператор Стан Сториманс погиб при данном обстреле.



Аккерманс специально приехал сегодня на судебное заседание в Страсбург, где выслушал позиции и аргументы, представленные как государством Грузия, так и государством РФ.



Адвокаты, представлявшие интересы РФ, в зале суда открыто обвинили Аккерманса и его коллег, авторов документального фильма, в фальсификации эпизода фильма с «Искандером». Они утверждали, что российская ракета не попадала в Гори.



Сам Аккерманс в интервью грузинским журналистам по окончанию заседания заявил, что Россия не воспринимает серьезно правду.



«Там было около 100 фрагментов «Искандера», которые подтверждают, что это именно тот «Искандер», которым обладают только русские. Они отрицают существование этих 100 фрагментов ракеты. Они концентрируются на одном фрагменте, который, давайте признаем, зафиксирован и заснят при неясных обстоятельствах. Основываясь на этом, они говорят, что доказательства сфальсифицированы. Если вы называете сфабрикованными все доказательства, которые вам выкладывают на стол — это означает, что вы не воспринимаете серьезно правду — это то, что происходит с делегацией Российской Федерации. Я искренне поражен выступлением российской делегации. Думал, что они не станут отрицать эти факты, однако, они продолжают отрицать атаку «Искандером». Поэтому мы продолжим борьбу, не только ради Стана, но и за тех 12 грузин, которые тогда погибли на той площади. Мы будем бороться за правду», — заявил голландский журналист Йерун Аккерманс.















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