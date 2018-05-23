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12% учащихся провалили выпускные экзамены по математике


23.05.2018   22:37
Выпускные экзамены по математике не смогли сдать 12% учеников, — информацию распространяет Национальный центр экзаменов.

По информации Центра, порог успешно преодолели более 88% учеников. Таким образом, экзамены для учеников последних классов завершились.

Напомним, экзамены начались 20 мая и результаты выгладят следующим образом: экзамен по истории провалили 4% учеников 12-ого класса, экзамен по иностранному языку — 11%, экзамен по грузинскому языку и литературе — 3%.

В этом году ученикам не выставляли баллы. Для прохождения экзамена они должны были преодолеть минимальный порог.

Выпускные экзамены для учеников 11-ого класса начнутся 12 июня.






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