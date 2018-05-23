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12% учащихся провалили выпускные экзамены по математике
23.05.2018 22:37
Выпускные экзамены по математике не смогли сдать 12% учеников, — информацию распространяет Национальный центр экзаменов.
По информации Центра, порог успешно преодолели более 88% учеников. Таким образом, экзамены для учеников последних классов завершились.
Напомним, экзамены начались 20 мая и результаты выгладят следующим образом: экзамен по истории провалили 4% учеников 12-ого класса, экзамен по иностранному языку — 11%, экзамен по грузинскому языку и литературе — 3%.
В этом году ученикам не выставляли баллы. Для прохождения экзамена они должны были преодолеть минимальный порог.
Выпускные экзамены для учеников 11-ого класса начнутся 12 июня.
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