12% учащихся провалили выпускные экзамены по математике

23.05.2018 22:37 Выпускные экзамены по математике не смогли сдать 12% учеников, — информацию распространяет Национальный центр экзаменов.



По информации Центра, порог успешно преодолели более 88% учеников. Таким образом, экзамены для учеников последних классов завершились.



Напомним, экзамены начались 20 мая и результаты выгладят следующим образом: экзамен по истории провалили 4% учеников 12-ого класса, экзамен по иностранному языку — 11%, экзамен по грузинскому языку и литературе — 3%.



В этом году ученикам не выставляли баллы. Для прохождения экзамена они должны были преодолеть минимальный порог.



Выпускные экзамены для учеников 11-ого класса начнутся 12 июня.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

