На проспекте Руставели откроется кинокафе

24.05.2018 11:11 Национальный киноцентр присоединяется к празднованию 100-летнего юбилея со дня основания Первой Грузинской Демократической Республики открытием кинокафе на проспекте Руставели.



По информации киноцентра, кафе оформят киноатрибутикой, постерами грузинских фильмов, а любой желающий сможет сфотографироваться с персонажами фильмов у специального банера.



Кинокафе посетят известные грузинские кинематографисты – режиссеры и актеры.



У входа в кафе гостей будет ждать «Древо желаний», которое они украсят названиями любимых грузинских фильмов, написанных на цветных лоскутках.















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