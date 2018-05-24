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На проспекте Руставели откроется кинокафе
24.05.2018 11:11
Национальный киноцентр присоединяется к празднованию 100-летнего юбилея со дня основания Первой Грузинской Демократической Республики открытием кинокафе на проспекте Руставели.
По информации киноцентра, кафе оформят киноатрибутикой, постерами грузинских фильмов, а любой желающий сможет сфотографироваться с персонажами фильмов у специального банера.
Кинокафе посетят известные грузинские кинематографисты – режиссеры и актеры.
У входа в кафе гостей будет ждать «Древо желаний», которое они украсят названиями любимых грузинских фильмов, написанных на цветных лоскутках.
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