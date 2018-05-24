С сентября в Тбилиси откроются девять новых детских садиков

24.05.2018 11:35 «С сентября в Тбилиси будет девять новых детских садов, а два будут расширены», — заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на сегодняшнем заседании правительства столицы.



«У нас есть важные новости в связи с детскими садами. В девяти новых зданиях разместятся 9 детских садов и нам придется расширить еще два. Эти новые здания дадут нам возможность получения дошкольного образования 3000 подросткам», — отметил Каха Каладзе.



Мэр Тбилиси также рассказал о детских садах, здания которых находятся в аварийной ситуации. По его словам, 12 зданий будут реабилитированы, а некоторым детским садам предстоит демонтаж.



«Как правило, существуют проблемы с точки зрения зданий и инфраструктуры в направлении детских садов и это должно быть улажено. В некоторых детсадах, где проводилась экспертиза, был приостановлен воспитательный процесс, чтобы предотвратить любые проблемы. Соответственно, работы начнутся в ближайшем будущем. Будет проведена реабилитация 12 детских садов, здания которых находятся в аварийном состоянии находится. У нас также есть конкретные сады, которые требуют демонтажа и проекты должны будут быть выполнены с самого начала. Это начнется в этом году», — заявил Каха Каладзе.



По словам мэра Тбилиси, строительство новых детских садов продолжится и следующем году.















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