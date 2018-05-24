20 ведущих немецких и австрийских блогеров, литературоведов и журналистов посетят Тбилиси

24.05.2018 11:59 24-26 мая около 20 ведущих немецких и австрийских блогеров, литературоведов и журналистов посетят Тбилиси. Информацию об этом распространяет Национальный центр грузинской книги.



По из данным, запланированы разные активности с участием гостей.



В рамках проекта участия Грузии на Франкфуртской книжной ярмарке 2018 года в качестве страны-почетного гостя, представители немецкоязычных телевизионных, печатных и социальных СМИ ознакомятся с процессами в грузинской литературе и культурным наследием Грузии.



Иностранные журналисты осмотрят Музей книги, Национальную библиотеку парламента Грузии и уникальные коллекции в галерее. Они будут присутствовать на мероприятиях в честь 100-летнего юбилея основания Первой Грузинской Демократической Республики. Гости также посетят Мцхета.















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