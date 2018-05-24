Ираклий Шотадзе выразил готовность встретится с отцом убитого на улице Хорава Давида Саралидзе

24.05.2018 14:54

Главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе выразил готовность встретиться с отцом убитого на улице Хорава в Тбилиси подростка Давида Саралидзе.



Об этом Шотадзе заявил сегодня журналистам.



По словам прокурора, он готов подробно ответить на все вопросы Саралидзе.



«Прокуратура Грузии стоит рядом с пострадавшими в любом уголовном деле. Прокуратура Грузии и я лично соболезнуем семьям Дадунашвили и Саралидзе. Прокуратура Грузии осуществила все процессуальные и следственные действия, которые нужно было произвести по этому делу. Я лично готов встретится с г-ном Зазой Саралидзе и ответить на любые вопросы. До этого у нас была очень тесная коммуникация с пострадавшими и эту коммуникацию осуществляла прокуратура Тбилиси. Это коммуникация обязательно продолжится, и в рамках этого дела мы будем рядом с пострадавшими, и будем защитниками их интересов», — заявил Шотадзе.



Вместе с тем, прокурор добавил, что по факту убийства двух несовершеннолетних к уголовной ответственности привлечены двое подростков.



По словам Шотадзе, данный процесс уже подходит к заключительной фазе и прокурор надеется, что виновные будут наказаны по всей строгости закона.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

