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Ираклий Шотадзе выразил готовность встретится с отцом убитого на улице Хорава Давида Саралидзе


24.05.2018   14:54

Главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе выразил готовность встретиться с отцом убитого на улице Хорава в Тбилиси подростка Давида Саралидзе.

Об этом Шотадзе заявил сегодня журналистам.

По словам прокурора, он готов подробно ответить на все вопросы Саралидзе.

«Прокуратура Грузии стоит рядом с пострадавшими в любом уголовном деле. Прокуратура Грузии и я лично соболезнуем семьям Дадунашвили и Саралидзе. Прокуратура Грузии осуществила все процессуальные и следственные действия, которые нужно было произвести по этому делу. Я лично готов встретится с г-ном Зазой Саралидзе и ответить на любые вопросы. До этого у нас была очень тесная коммуникация с пострадавшими и эту коммуникацию осуществляла прокуратура Тбилиси. Это коммуникация обязательно продолжится, и в рамках этого дела мы будем рядом с пострадавшими, и будем защитниками их интересов», — заявил Шотадзе.

Вместе с тем, прокурор добавил, что по факту убийства двух несовершеннолетних к уголовной ответственности привлечены двое подростков.

По словам Шотадзе, данный процесс уже подходит к заключительной фазе и прокурор надеется, что виновные будут наказаны по всей строгости закона.






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