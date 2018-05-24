В тбилисском соборе Самеба состоится форум семейного птицеводства

24.05.2018 15:56 В Молодёжном центре кафедрального собора Самеба (Пресвятой Троицы) на тбилисской горе Элиа, при организации Семейного центра развития птицеводства «Лиги социальной защиты», 24 мая будет проведён Форум семейного птицеводства Грузии.



Как сообщили «Интерпрессньюс» из министерства защиты окружающей среды и сельского хозяйства, цель форума – популяризация птицеводства в Грузии и увеличение потенциала Грузии как страны-производителя. Форум семейного птицеводства Грузии проводится при поддержке неправительственной организации «Научно-исследовательский центр сельского хозяйства» министерства защитыокружающей среды и сельского хозяйства. В работе форума примет участие ряд неправительственных, международных и государственных организаций.



По словам организаторов этого мероприятия, внутренняя экологическая среда в Грузии предоставляет реальные возможности для производства экологически чистого мяса птицы и диетических яиц для удовлетворения спроса местного рынка.



На данном этапе объём местного продукта птицеводства составляет лишь 25% от общего количества продукта на грузинском рынке.



Организаторы форума надеются, что развитие семейного птицеводства в Грузии способствует увеличению самозанятости, форсирует материальное благополучие, замедлит процессы внутренней и внешней трудовой миграции, поможет решить проблему белкового дефицита и т.д.



Во многих странах ежегодно проводятся птицеводческие выставки, и именно эти мероприятия служат катализатором развития отрасли. Организаторы форума намерены в скором будущем начать работу по подготовке экспозиции грузинского птицеводства и ожидают от общественности донорской поддержки и внимания.



Участвовать в работе форума будут причастные к птицеводству госорганизации и НПО, международные и отечественные производители/реализаторы, непосредственно птицеводы, финансовые институты, представители духовенства и журналисты. С присутствующей общественностью будет проведена информационно-консультационная встреча.















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