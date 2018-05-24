Тотиносин выиграл у живой легенды Сумо (+видео)

24.05.2018 16:49 Летнюю 12-ю встречу в Нацу Басё грузин Тотиносин (Леван Горгадзе) закончил сенсацией. Он победил живую легенду Сумо, 40-кратного чемпиона и абсолютного рекордсмена, монгольского Йокодзуна (высший титул в Сумо -ред.), Хакухо, и впервые в карьере записал себе в актив первое важнейшее достижение с ним.



На текущем Басё это был первый Йокодзуна, которого Горгадзе победил, и сохраняет единоличное лидерство.



Встреча получилась весьма напряженной, Горгадзе очень хорошо защищался, и вывел Йокодзуна из Басё.



До того Тотиносин проиграл монголу 25 противостояний и не выиграл ни одной встречи в официальных турнирах.



В текущем розыгрыше Нацу Басё из 12 встреч Тотиносин выиграл 12, и единолично лидирует.























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