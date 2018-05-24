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Посетить концерт Элтона Джона можно будет и по билетам 16-17 сентября 2017 года


24.05.2018   17:19
Посещение концертов легендарного британского певца Элтона Джона будет возможно по билетам 16-17 сентября 2017 года. Информацию об этом распространяет SOLO.

Запланированный осенью 2017 года концерт исполнитель перенес на лето этого года. С купленными в прошлом году билетами зрители смогут беспрепятственно пройти на Black Sea Arena. С билетами от 16 сентября билеты можно будет пройти на концерт 30 июня; с билетами на которых стоит дата 17 сентября можно попасть на концерт 1 июля.

По информации SOLO,британский музыкант, обладатель шести наград Grammy Awards, впервые посетит Грузию с программой Wonderful Crazy Night. Элтон Джон выступит перед грузинской аудиторией с известными хитами и песнями из последнего студийного альбома — Wonderful Crazy Night.

Билеты на запланированный концерт уже доступны для продажи, которые можно приобрести на сайте TKT.GE и в SOLO lounge. Исключительно для клиентов SOLO цена на билеты начинается от 90 лари; а те, кто не является клиентом SOLO, смогут приобрести билеты от 150 лари.






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