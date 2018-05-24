Президент наградил 23-х студентов, представителей этнических меньшинств

24.05.2018 18:28 23 студента, представителей этнических меньшинства получили награда за участие в конкурсе проведенным в связи с Днем независимости Грузии.



В конкурсе участвовали студенты, участники образовательной программы обучения грузинскому языку из Тбилисского государственного университета имени Иванэ Джавахишвили, Государственного университета Ильи, Политехнического университета, Медицинского университета, Академии МВД, Ахалцихе, Гори, Батуми, Кутаиси, Телави, Сухумского государственного университета.



Студенты проходят программу 1 + 4, предназначенную для изучения грузинского языка. Конкурсная программа была объявлена ​​в категориях эссе, каллиграфии и рисунков. Фильм На мероприятии был показан фильм, который молодые люди подготовили к Дню независимости Грузии.



Президент Грузии передал студентам награды. На мероприятие были приглашены заместитель министра образования Лия Гигаури, госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили, профессоры и студенты.



Как было отмечено, проект направлен на повышение уровня вовлеченности представителей этнических меньшинств в жизнь университета и вобщем, в общественно-политические процессы страны.















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