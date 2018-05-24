На улицах Тбилиси появятся аппараты для кормления бездомных животных

24.05.2018 18:59 На улицах Тбилиси установят аппараты для кормления бездомных животных, — сообщил сегодня мэр Тбилиси Каха Каладзе.



По словам мэра, в течение года в столице появится несколько таких аппаратов. Об их работе и эксплуатации позаботится агентство мониторинга животных. К кормлению животных смогут подключиться все желающие.



Идею кормушек для бездомных животных подали жители Тбилиси, — отметил Каладзе на заседании городского правительства. Это произошло благодаря интернет-платформе «Твоя идея мэру города».



Это одна из двух идей, которые были отобраны городскими властями.



Что касается второй идеи, то горожане предложили утилизировать пластиковые бутылки.

«Еще одна очень интересная идея, которую мы превратим в реальность — установка аппаратов по сбору полиэтиленовых бутылок. Это соответствует стратегии по управлению отходами, предусмотренной соглашением об Ассоциации Грузии с ЕС. Мы уже начали работу над ее осуществлением», — подчеркнул Каладзе.



В итоге мэрия обещает, что специальные урны появятся в каждом районе города. По словам мэра, к проекту подключатся частные предприниматели, которые хотели бы заниматься переработкой полиэтиленовых бутылок.



Возможность зарегистрировать свои идеи на интернет-платформе «Твоя идея мэру Тбилиси» у всех жителей Тбилиси появиласьс февраля 2018 года. При этом проект должен отвечать улучшению жизни и обустройству столицы.



Для начала зарегистрированную идею рассматривает администратор сайта. Затем за нее голосуют посетители. На третьем этапе мэр принимает решение о продолжении рассмотрения идеи или об отказе. А на четвертом — структуры мэрии рассматривают возможность осуществления идеи.





"Новости-Грузия"











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