Патриархия Грузии: Призываем священников прекратить какие-либо отношения с «Рустави 2»

24.05.2018 20:36 Призываем наших священников прекратить какие-либо отношения с «Рустави 2», - об этом говорится в заявлении патриархии Грузии.



В заявлении отмечается, что патриархия Грузии письменно обратилась к руководству этого телевидения, чтобы оно отреагировало на тиражирование лжи, что могло привести к неприятностям между Вселенской патриархией и Грузинской Церковью, однако в тот же вечер в ответ они получили «новую богохульную передачу».



«После 17 мая те силы, которые давно противостоят Церкви, как видно с новой остротой начинают осуществление реваншистских действий, что пока явственнее всего выразило «Рустави 2».



Настрой этих действий один – хотят представить наше общество противником свободного мышления (при этом, под свободой они подразумевают безнравственность и оскорбление религиозных святынь), а нашу Церковь – пророссийской силой.



В первую очередь призываем наших священников, прекратить какие-либо отношения с «Рустави 2», чтобы они не давали им интервью и не участвовали ни в одной из их передач. Желательно, чтобы это приняли к сведению и те, для кого значимы наша Церковь и наши ценности.



Также призываем находящиеся в Грузии международные организации и тех иностранных доноров, которые содействуют распространению в нашей странней западных ценностей – покажите обществу, что европейская демократия – это не пренебрежение образом мышления огромного большинства народа и его религиозных чувств, чтобы у наших граждан не создались неверные представления и настроения.



Призываем власти предпринять действенные и быстрые шаги, чтобы были созданы правовые и другого рода механизмы для защиты общества, а также была проведена соответствующая политика, чтобы страна не встала перед угрозой развития неуправляемых процессов, - говорится, в частности, в заявлении.















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