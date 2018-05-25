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Чоха Какуцы Чолокашвили будет передана в дар Национальному музею


25.05.2018   21:23
Чоха Какуцы Чолокашвили будет передана в дар Национальному музею Национальный музей Грузии поздравляет со 100-летним юбилеем Демократической Республики Грузия.

Как сообщают в Национальном музее, в связи с юбилейной датой в музее им. С.Джанашия состоится выставка.

«Национальный музей Грузии поздравляет со 100-летним юбилеем Демократической Республики Грузия! В честь этой даты представляем в музее им. С.Джанашия выставку «Демократической Республике Грузия – 100».

В рамках мероприятия внук генерала Георгия Квинитадзе – Мераб Одишелидзе передаст в дар Национальному музею чоху грузинского военного деятеля, боровшегося с советской оккупацией, Кайхосро (Какуцы) Чолокашвили (1888-1930). Торжественное мероприятие состоится 26 мая в 15:00», - сказано в инфоромации.






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