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Чоха Какуцы Чолокашвили будет передана в дар Национальному музею
25.05.2018 21:23
Чоха Какуцы Чолокашвили будет передана в дар Национальному музею Национальный музей Грузии поздравляет со 100-летним юбилеем Демократической Республики Грузия.
Как сообщают в Национальном музее, в связи с юбилейной датой в музее им. С.Джанашия состоится выставка.
«Национальный музей Грузии поздравляет со 100-летним юбилеем Демократической Республики Грузия! В честь этой даты представляем в музее им. С.Джанашия выставку «Демократической Республике Грузия – 100».
В рамках мероприятия внук генерала Георгия Квинитадзе – Мераб Одишелидзе передаст в дар Национальному музею чоху грузинского военного деятеля, боровшегося с советской оккупацией, Кайхосро (Какуцы) Чолокашвили (1888-1930). Торжественное мероприятие состоится 26 мая в 15:00», - сказано в инфоромации.
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