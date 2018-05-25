В Национальной библиотеке парламента Грузии открылся Зал независимости

25.05.2018 22:13 В связи со 100-летним юбилеем годовщины провозглашения Первой Демократической республики Грузии, во втором корпусе Национальной библиотеки парламента Грузии открылся Зал независимости.



Мероприятие открыл председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, председатель парламента Молдовы Андриан Канду и генеральный директор Национальной библиотеки Георгий Кекелидзе.



В Зале независимости выставлены: памятный знак и грамота грузинского легиона Царицы Тамар ; единственный экземпляр издания конституции Грузии 1918-1921 годов (опубликован в Батуми 21 февраля 1921 года); принятые Учредительным собранием Грузии законы; документы, отражающие международные отношения; оригиналы грузинской символики (текст гимна, герб); паспорт гражданина Грузии 1918-1921 гг.; удостоверение члена парламента; карты, рукописи и архивные материалы, опубликованные в 1903, 1918, 1919, 1921 годах и другие исторические документы.



Кроме того, представлены фотографии на которых запечатлены события 9 апреля.



На мероприятии также присутствовали члены правительства Грузии и мэр столицы.















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