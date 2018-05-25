Этой ночью достопримечательности Вильнюса будут подсвечены в цвета флага Грузии

25.05.2018 22:17 В день празднования независимости Грузии цветами грузинского флага загорятся три вильнюсских моста и одно из главных достопримечательностей столицы Литвы (Lietuva) — монумент Трех Крестов.



В День независимости Грузии, 26 мая, в цвета флага Грузии будут подсвечены и другие мировые достопримечательности.



В Словении в цвета национального символа Грузии будет подсвечена крепость Любляны. В Турции, Анкаре — т.н. небоскреб «близнецы».



Во время празднования юбилейной даты, флаги Грузии будут подняты в эстонских городах Тарту, Пярну и Вильянди, а на общественном транспорте Таллина будут наклеены плакаты с изображением грузинского флага.



Флаг Грузии будет вывешен и в Ирландии, в центре Дублина, Канаде — на мэрии Оттавы и других центральных зданиях.



Юбилейную дату отметят в Латвии, где перед посольством Грузии в Риге будет установлена цветочная композиция отображающая грузинский флаг. К поздравлениям присоединится Литва, где в сквере имени Грузии в Вильнюсе будет установлен монумент в виде хэштега (#GAMARJOBA), который будет способствовать популяризации Грузии и грузинского языка.



В грузинскую чоху будет одет символ Брюсселя — Manneken-Pis, а в грузинской церкви в столице Бельгии будет исполнен гимн Грузии.



На протяжении всего дня в Таллине, Кишиневе и центральных площадях других столиц на билбордах будут транслироваться видеоролики и информация о юбилейной дате в Грузии.















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