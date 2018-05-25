|
Этой ночью достопримечательности Вильнюса будут подсвечены в цвета флага Грузии
25.05.2018 22:17
В день празднования независимости Грузии цветами грузинского флага загорятся три вильнюсских моста и одно из главных достопримечательностей столицы Литвы (Lietuva) — монумент Трех Крестов.
В День независимости Грузии, 26 мая, в цвета флага Грузии будут подсвечены и другие мировые достопримечательности.
В Словении в цвета национального символа Грузии будет подсвечена крепость Любляны. В Турции, Анкаре — т.н. небоскреб «близнецы».
Во время празднования юбилейной даты, флаги Грузии будут подняты в эстонских городах Тарту, Пярну и Вильянди, а на общественном транспорте Таллина будут наклеены плакаты с изображением грузинского флага.
Флаг Грузии будет вывешен и в Ирландии, в центре Дублина, Канаде — на мэрии Оттавы и других центральных зданиях.
Юбилейную дату отметят в Латвии, где перед посольством Грузии в Риге будет установлена цветочная композиция отображающая грузинский флаг. К поздравлениям присоединится Литва, где в сквере имени Грузии в Вильнюсе будет установлен монумент в виде хэштега (#GAMARJOBA), который будет способствовать популяризации Грузии и грузинского языка.
В грузинскую чоху будет одет символ Брюсселя — Manneken-Pis, а в грузинской церкви в столице Бельгии будет исполнен гимн Грузии.
На протяжении всего дня в Таллине, Кишиневе и центральных площадях других столиц на билбордах будут транслироваться видеоролики и информация о юбилейной дате в Грузии.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна