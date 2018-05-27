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Небоскрёбы в столице Саудовской Аравии подсветили в цвета флага Грузии
27.05.2018 10:54
Несколько небоскребов в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде подсветили в цвета флага Грузии в честь 100-летия Первой Грузинской Демократической Республики.
Фотографии в социальной сети «Фейсбук» распространяет посол Грузии в Саудовской Аравии Георгий Джанджгава.
В цвета флага Грузии была окрашена одна из главных достопримечательностей Эр-Рияда — Королевская башня.
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