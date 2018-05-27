Илия II: Не следует грубо касаться веры – это не остается безнаказанным

27.05.2018 18:16 Не следует грубо касаться веры – это не остается безнаказанным, - об этом Католикос-Патриарх всея Грузии, Архиепископ Мцхета-Тбилиси и Митрополит Пицунды и Цхум-Абхазети, Святейший и Блаженнейший Илия II заявил в ходе проповеди в Кафедральном соборе Пресвятой Троицы в адрес «Рустави 2».



Патриарх отслужил службу в связи с праздником Пятидесятницы и обратился к пастве с проповедью.



«Поздравляю с этим великим праздником… Мы живем в тяжелейшее и сложнейшее время, когда добро и зло борются друг с другом, и мы все должны сделать для того, чтобы вся Грузия, каждый из нас оказался на стороне добра. Давайте делать добро, и это добро вернется к нам», - сказал Илия II.



Патриарх также затронул отношения церкви с телекомпанией «Рустави 2». «Я хотел бы парой слов затронуть вопрос об отношении между церковью и «Рустави 2». Хочу сказать, что не следует грубо касаться веры, христианства – это не остается безнаказанным. Мы молимся за то, чтобы Господь простил наши прегрешения. Каждый человек, который живет и признает православие, является нашим духовным сыном, и мы молимся за вас, и надеюсь, что отношения между нами исправятся», - сказал патриарх.















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